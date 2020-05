Mercato / PSG : une idée barcelonaise émerge pour Neymar

L’ex-président du FC Barcelone, Sandro Rosell, espère franchement qu’on verra un acte II catalan en ce qui concerne Neymar (PSG)

Lors d’un entretien relayé par As, Rosell a livré son avis à propos de l’attaquant brésilien. Pour lui, cela ne fait aucun doute, il faut faire revenir Neymar en Catalogne le plus vite possible. « Il devrait y avoir une deuxième partie avec Neymar. » Sandro Rosell a ajouté que s’il était encore à la tête du club, il lui ferait… « deux contrats » distincts. Le premier serait « sportif » et le second « comportemental ».

En clair, Neymar devrait avoir une attitude irréprochable au Camp Nou… où son départ au PSG avait fait beaucoup jaser à l’époque. A l’image de bon nombre d’observateurs, Rosell est « convaincu » que le natif de Mogi das Cruzes croit toujours « qu’il n’aurait pas dû quitter le Barça ». Aujourd’hui, il pense que Neymar « veut revenir » au Camp Nou par la grande porte.

Neymar risque de déchanter cet été…

A cause de la crise économique, déclenchée par la pandémie de coronavirus, on peut s’attendre à un marché des transferts estival un peu spécial. En effet, bon nombre de clubs seront très prudents et ne débourseront sûrement pas des sommes folles pour s’offrir tel ou tel joueur. Le FC Barcelone n’échappe pas à la règle… Il est difficile d’imaginer que cette écurie mette entre 150 et 200 millions d’euros sur la table pour s’offrir Neymar.

Les Blaugrana pourraient proposer une somme nettement inférieure et ajouter sur la balance plusieurs joueurs. Problème : cette stratégie n’avait pas marché en 2019… On imagine mal que le PSG change son fusil d’épaule sur ce point. Seule une offre XXXL inciterait peut-être le club de la capitale française à vendre Neymar au Barça. Jusqu’à nouvel ordre, « Ney » reste donc ancré très solidement au Parc des Princes où son contrat expirera le 30 juin 2022.

