Mercato / PSG : Mbappé ou Neymar ? Le choix est très clair !

Qu’on se le dise, les dirigeants du PSG n’ont pas le même avis en ce qui concerne Kylian Mbappé et Neymar.

D’après le quotidien L’Equipe, les décideurs du Paris Saint-Germain estiment que Mbappé est intransférable cet été. Pour sa part, Neymar ne l’est pas ! En ce qui concerne l’attaquant français, l’objectif est de le convaincre de signer un nouveau contrat le plus vite possible. C’est logique étant donné que Kylian Mbappé n’aura plus qu’un an d’engagement à honorer dans douze mois.

Pour éviter le fait d’être obligés de le vendre lors du mercato estival 2021, les Parisiens s’activent donc déjà. Notez que Mbappé sera très attentif aux résultats de son escouade, notamment en Ligue des Champions, avant de trancher à propos de son avenir. Le champion du monde espère clairement que le PSG sera en mesure de remporter la C1 cette saison ou lors de la suivante.

Et Neymar dans tout ça…

Toujours selon L’Equipe, les dirigeants du PSG privilégient deux scénarios pour Neymar. Soit la superstar acceptera de rempiler son contrat cet été, soit elle sera vendue pendant le marché des transferts estival 2022. Par ailleurs, il ne faut pas exclure un troisième scénario pour de bon. En effet, les Parisiens pourraient accepter de céder le natif de Mogi das Cruzes au Barça durant ce mercato… en cas d’offre conforme à leurs attentes.

Pour Transfermarkt, le footballeur âgé de 28 ans vaut 128 millions d’euros sur le marché. On peut quand même se demander si les Blaugrana ont les moyens de débourser une somme de cet ordre pour Neymar… La crise économique, déclenchée par la pandémie de coronavirus, a affaibli le club catalan au niveau financier. Pas sûr que le président Josep Maria Bartomeu et consorts puissent faire sauter la banque cette année…

Images de IconSport