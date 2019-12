Mercato / PSG : un message très fort envoyé pour Neymar !

Selon El Mundo Deportivo, un sondage met en avant une information non-négligeable à propos de Neymar (PSG).

En clair, ce média a interrogé 300 socios du FC Barcelone. Objectif : savoir s’ils voulaient, ou non, que l’attaquant brésilien revienne un jour au Camp Nou. Les résultats sont terribles pour le natif de Mogi das Cruzes. Apparemment, 80,66% des personnes interrogées ont répondu « non ». Seulement 14,33% des socios sondés ont répondu « oui » à cette question importante.

Rappelons que lors du mercato estival 2017, Neymar avait fait le forcing afin de pouvoir être transféré au PSG. Son attitude et celle de son père avait déçu fortement les supporters du FC Barcelone. Avec le temps, on pouvait penser que les Blaugrana allaient oublier cet épisode. Mais cette enquête tend à prouver que ce n’est pas le cas même si deux ans et demi pratiquement ont passé…

Neymar peut compter sur les cadres…

Par ailleurs, El Mundo Deportivo enfonce le clou en affirmant que le « taux de rejet » de Neymar est encore plus fort qu’il y a six mois ! En juin dernier, il était de 71,2% contre 80,66% aujourd’hui. Heureusement pour lui, « Ney » peut compter sur le soutien de plusieurs cadres au sein du vestiaire barcelonais.

On pense notamment à ses amis Lionel Messi et Luis Suarez. Si le Brésilien revenait au Camp Nou lors du prochain mercato estival, alors l’Argentin et l’Uruguayen monteraient sûrement au balcon pour le défendre. Cela permettrait sans doute d’apaiser la situation. A moins bien sûr que la rupture soit trop forte entre Neymar et la majorité des socios du FC Barcelone qui ont un pouvoir important au sein de l’écurie.

Images de IconSport