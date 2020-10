L’attaquant Neymar (PSG) a bien fait de signer un contrat très lucratif avec la marque Puma qui est connue à l’échelle planétaire.

Selon Forbes, l’international brésilien gagne plus d’argent, grâce à ce partenariat – avec une marque de vêtements sportifs notamment – que Lionel Messi (Adidas) et Cristiano Ronaldo (Nike). D’après Forbes, Neymar va recevoir environ 25 millions d’euros par an.

On comprend mieux pourquoi le joueur du PSG a décidé de tourner le dos à Nike. Auparavant, il percevait 13 millions grâce à son accord avec la marque à la virgule. Après quinze ans, Neymar a privilégié le fait d’encaisser le double de cette somme avec Puma.

Neymar « relègue » Messi et Ronaldo…

Ces dernières années, ce groupe a frappé fort en accordant ses violons avec 16 équipes nationales, Antoine Griezmann (FC Barcelone) ou encore Sergio Agüero (Manchester City). Notez que selon plusieurs sources, Messi gagne environ 16,87 millions d’euros par an avec Adidas.

Pour sa part, Cristiano Ronaldo touche 16,2 millions grâce à son partenariat avec Nike. Âgé de 28 ans, Neymar a sans doute distancé pour de bon l’Argentin et le Portugais dans ce domaine. En effet, Messi (33 ans) et Ronaldo (35 ans) arrivent doucement mais sûrement à la fin de leurs carrières respectives au très haut niveau.

Images de IconSport