Nice : cet incident grave a écoeuré Balotelli

L’attaquant italien Mario Balotelli a dû lutter contre le racisme durant toute sa carrière. Y compris lors de son passage à Nice.

Il y a quelques semaines, Noël Le Graët affirmait que le racisme était peu présent dans le football. A l’intérieur même des clubs, c’est probable. Dans l’environnement en revanche, le problème est bien réel. En témoigne le défenseur central brésilien de Nice, Dante qui livre une anecdote vécue avec Mario Balotelli un soir de match à Dijon en 2018, quand les deux joueurs évoluaient ensemble au Gym.

Balotelli victime de racisme à Dijon, Dante raconte

« J’ai vu Mario en colère. Il m’a dit : ‘c’est inadmissible !’ Puis il m’a expliqué. J’ai parlé avec l’arbitre. Mario était écœuré. J’avais de la peine pour lui. C’est un des moments les plus tristes que j’ai vus dans un match. On connaît son histoire, il avait déjà subi d’autres incidents. Il n’y a pas de place pour le racisme dans le foot, pas de place pour le racisme dans le monde », a-t-il raconté dans les colonnes de France Football.

« Il est dans son droit de quitter le terrain. Je laisse le choix à la personne qui est victime de rester ou partir, chacun le reçoit différemment. je suis ouvert à toutes les réactions, sauf à retourner le racisme. Par exemple, que celui à qui on dit « Noir de merde » réponde « Blanc de merde ». Sinon, on ne s’en sort pas », a ajouté Dante, actuellement blessé à un genou et qui pourrait ne plus rejouer cette saison.

