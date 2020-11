Nice lourdement touché, l’OM grince des dents

En raison de nombreux cas positifs dans les rangs niçois, la rencontre de Ligue 1 entre l’OM et l’OGCN pourrait être reportée.

Comme d’autres clubs avant lui, l’OGC Nice est touché à son tour de plein fouet par le coronavirus. Plus d’une dizaine de ses joueurs ont été testés positifs et placés à l’isolement. Même s’ils sont asymptomatiques, ces joueurs ne pourront pas reprendre l’entraînement avant mercredi ou jeudi prochain. Ce qui laissera peu de temps pour retrouver leur forme et préparer le déplacement à Marseille prévu samedi 21 novembre, dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1.

Marseille – Nice reporté, une décision prématurée pour l’OM

C’est pourquoi la LFP pourrait décider de reporter la rencontre, rapporte Nice Matin. L’OM n’est pas d’accord avec cette décision qu’il juge hâtive. « Une telle décision, à plus d’une semaine de la rencontre, paraitrait étonnamment prématurée et serait en totale contradiction avec l’esprit du protocole d’organisation des matchs, qui avait précisément pour but de permettre à un maximum de matchs de se disputer », a réagi le club phocéen.

« Alors qu’il est aujourd’hui impossible d’affirmer que l’OGC Nice, l’autre victime de ce contexte troublé, ne dispose pas actuellement d’au moins vingt joueurs professionnels, dont un gardien de but, aptes à disputer la rencontre, l’OM serait extrêmement étonné d’une telle décision », ont ajouté les Marseillais par le biais d’un communiqué. Parmi les joueurs positifs figurent notamment les titulaires Walter Benitez, Rony Lopes, Youcef Atal et Andy Pelmard.

