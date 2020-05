OM : un ex-gardien fantasque en a ras le pompon…

L’ancien portier Pascal Olmeta pense que l’OM est en train de prendre, une nouvelle fois, la mauvaise direction.

Interrogé sur les ondes de la radio Europe 1, Olmeta a poussé un coup de gueule mémorable. « J’ai passé des années à soutenir, à aimer, à jouer pour ce club et jamais je ne le comprendrais. C’est particulier, mais là ça devient fatiguant, usant », a-t-il lâché. Pascal Olmeta a le sentiment que « de génération en génération, on reprend les mêmes choses, on les recommence, on rebâtit et tout s’effondre parce que rien ne tient et ça c’est dommage ». Rappelons que le directeur sportif Andoni Zubizarreta a quitté le navire olympien.

Ajoutez à cela que l’entraîneur André Villas-Boas s’interroge aussi à propos de son avenir. Pour conclure, notez que la qualification actée en Ligue des Champions ne suffira pas à renflouer suffisamment les caisses. Le duo McCourt – Eyraud souhaite vendre des joueurs pour obtenir environ… 60 millions d’euros. « Là, ça commence à être désespérant, fait ch… », a insisté Olmeta. Ce dernier a tenu à préciser qu’il n’était pas dans le camp des opposants d’Eyraud. A ses yeux, le président de l’OM fait ce qu’il peut, avec les moyens du bord, pour tenter de mener le club au sommet.

Olmeta veut revoir des anciens à l’OM

« Tu peux faire ce que tu veux, mettre qui tu veux…J’ai beaucoup de respect pour Jacques-Henri Eyraud, mais qui aimerait être à sa place ? » A ce stade de sa vie, Pascal Olmeta est prêt à faire son retour à Marseille. « J’ai envie de m’impliquer dans l’OM. Car ce que j’ai connu pendant trois saisons, c’était la simplicité, des hommes de cœur, de terrain, des papis Goethals comme on n’en fera plus, mais toujours souriants, avec l’accent de Marseille même si tu ne l’as pas. »

« Je suis sûr que certains anciens seraient prêts à revenir sans toucher des sommes astronomiques. Des Papin, des Carlos (Mozer) des Basile (Boli) qui sont déjà en place. Il faut leur poser la question s’ils ont envie de venir. Moi le premier, je dirais oui, mais je ne parlerais pas d’argent, c’est un club de cœur. » La question est de savoir si Eyraud sera, ou non, sensible à cet appel voire même cette proposition. Pas sûr qu’Olmeta obtienne gain de cause…

Images de IconSport