Olympiakos – OM, voir le match en direct et en streaming

L’Olympiakos accueille l’OM ce mercredi (21h), dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Deuxième de Ligue 1 la saison passée, l’équipe de Marseille fait son grand retour en Ligue des Champions. Forcément, l’entraîneur André Villas-Boas et ses troupes sont très motivés à l’idée de débuter cette belle aventure contre l’Olympiakos. Le 17 octobre dernier, l’OM a mis un terme à une série de résultats décevants. Les Phocéens ont montré un beau visage contre les Girondins de Bordeaux (3-1). Pour l’occasion, Villas-Boas avait misé sur un 4-4-2 en losange qui a porté ses fruits. On a remarqué notamment la présence de la recrue Michaël Cuisance au poste de meneur de jeu. Forcément, on se demande si ce schéma tactique sera réutilisé lors de cet Olympiakos – OM…

Alors que Marseille occupe la sixième place du classement en Ligue 1, force est de constater que l’Olympiakos a bien débuté sa saison au sein du Championnat grec. Mathieu Valbuena et ses coéquipiers ont pris 10 points sur 12. Résultat, ils occupent la deuxième place derrière l’Aris Salonique (13 points) qui a disputé une rencontre de plus. Pour accéder à la phase de poules de la Ligue des Champions, l’Olympiakos Le Pirée a dû passer par un barrage. Le succès à l’aller face à Omonia Nicosia (2-0) a permis d’aborder sereinement la seconde manche à l’extérieur (0-0). Aujourd’hui, l’escouade grecque veut briller de mille feux à l’occasion de cet Olympiakos – Marseille.

Foot en direct : comment voir Olympiakos – OM en streaming

Comment voir ce duel Olympiakos – Marseille via le streaming foot ? Eh bien deux solutions légales existent sur le marché. En effet, vous pouvez regarder ce match de Ligue des Champions par le biais de RMC Sport 1 ou bien Téléfoot. Vous avez donc le choix ce mardi 20 octobre 2020. A vous de voir quel abonnement est le plus avantageux. Bonne rencontre Olympiakos – OM que ce soit sur votre ordinateur, votre smartphone ou encore votre tablette !

