OM : un dossier majeur refait surface

Proche de Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi, Louis Acariès s’est exprimé sur la volonté de rachat de l’OM.

On pensait l’affaire enterrée et les relations entre les deux clans glaciales après les échanges survenus l’été dernier. Mais la vente de l’Olympique de Marseille serait toujours sur la table. Après le tapage orchestré par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi il y a quelques semaines, l’homme d’affaires franco-tunisien oeuvrerait désormais très discrètement auprès du propriétaire actuel Frank McCourt, selon Louis Acariès.

Ajroudi discute toujours avec l’OM, mais…

« Le projet n’est pas fini, il est dans les tuyaux. Je sais très bien que Mourad discute avec Monsieur Ajroudi. Croyez-moi, ils sont en contact, peut-être pas Mourad mais Monsieur Ajroudi, avec Frank McCourt. Mais ça ne se dit pas au grand public, il y a eu tellement de problèmes. On dit tout et n’importe quoi, mais pour l’instant il faut laisser le temps au temps », a confié l’ancien conseiller de Robert Louis-Dreyfus au micro d’Europe 1 qui estime que la situation économique actuelle, avec le coronavirus et l’affaire Mediapro, complique l’affaire.

« Il est très difficile en ce moment d’acheter un club avec tout ce qu’il se passe. Mais si je vous donne l’OM, vous en faites quoi en ce moment ? Vous ne savez pas si le club va jouer la Ligue des champions, si des joueurs vont tomber malades », a-t-il questionné. « On est dans des jours assez noirs. Pourquoi acheter un club alors que vous ne pouvez pas faire venir de spectateurs au stade et que les droits télé ne sont pas versés ? Il faut laisser passer du temps pour que tout s’arrange. Le dossier n’est pas bouclé », a conclu Acariès.

