OM : pourquoi les joueurs ne lâcheront pas Villas-Boas

Le latéral droit de l’OM Jordan Amavi a dit tout le bien qu’il pense de son entraîneur André Villas-Boas.

Contrairement à son prédécesseur Rudi Garcia (ce n’est pas Dimitri Payet qui dira le contraire), André Villas-Boas a su fédérer le vestiaire autour de lui. L’entraîneur portugais est très apprécié par ses joueurs et cela se voit dans les résultats (l’OM est bien installé à la deuxième place alors qu’il était donné pour quasi mort l’été dernier). Comment a-t-il réussi à tirer le meilleur de ses troupes ? Jordan Amavi livre l’explication, lui qui a été défendu par son coach alors qu’il était vilipendé par la presse et les supporters il y a encore quelques semaines.

Les joueurs prêts à tout donner pour Villas-Boas

« C’est beaucoup mieux maintenant, c’est vrai que j’ai connu une période difficile. Mais avec du travail, du sérieux, et puis l’aide de ma famille, de mes amis, de mes coéquipiers ainsi que du coach, j’ai pu retrouver un niveau correct. Mais il faut continuer à bosser… C’est vrai qu’après ce fameux match contre Rennes, il est allé au feu pour moi, ça m’a beaucoup touché. Il m’a beaucoup aidé, il m’a beaucoup parlé aussi, et quand un coach te montre qu’il a confiance en toi comme ça, il faut lui rendre au maximum sur le terrain, c’est ce que j’essaye de faire », a expliqué le latéral marseillais.

« Quand André Villas-Boas nous parle, il y a ce truc qui nous donne envie d’aller au front pour lui. Il nous parle avec le cœur, et c’est ce qui fait la différence. Ce qu’il a fait avec moi je pense qu’il l’aurait fait avec n’importe quel autre joueur. Humainement c’est quelqu’un de super. Il est naturel et c’est ça qui nous touche, qui nous donne envie d’aller au charbon. […] Quand il a quelque chose à dire, il le dit, avec le cœur, avec ses mots, il dit ce qu’il pense et ne prend pas de pincettes. Tu sens que c’est sincère », a ajouté Jordan Amavi au micro de RMC Sport.

