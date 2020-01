OM : Villas-Boas s’attendait à tomber sur cet os

L’OM n’a pas réussi à se défaire d’Angers (0-0) samedi lors de la 21e journée de Ligue 1. André Villas-Boas avait prévu que ce serait compliqué.

Sur une très belle dynamique depuis presque trois mois, avec 9 victoires et 2 nuls en 11 matchs toutes compétitions confondues, et 6 victoires à domicile, l’OM espérait profiter du nul de Rennes à Nice (1-1) la veille pour conforter sa deuxième place au classement et creuser l’écart avec les Bretons. Malheureusement pour eux, les Olympiens ont été tenus en échec au Vélodrome (0-0) par Angers samedi soir, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1.

Villas-Boas avait préparé ses joueurs à ça toute la semaine

L’entraîneur André Villas-Boas regrette le manque d’efficacité de son équipe et son incapacité à marquer ce premier but qui aurait changé la physionomie du match. « On a cherché à mettre ce premier but pour faire sortir Angers. C’est pour ça que là-bas, on avait fait des choses différentes en leur laissant le ballon. C’est une équipe qui ne sort pas, tant qu’elle ne prend pas de buts. Ils ont fait pareil à Nantes l’autre jour et au final ils ont gagné le match », a-t-il réagi.

« C’est une équipe pragmatique et défensive. On n’a pas eu d’espaces et on a manqué trop de centres. On a essayé toute la semaine de nous préparer à un bloc bas. Mais aujourd’hui, on n’a pas marqué sur nos seules opportunités. C’était un match où il fallait être efficace dans la finition. (…) Un match tactique, avec peu de choses pour les supporters… Mais félicitations à nous pour le travail, et à Angers pour avoir pris un point au Vélodrome », a ajouté André Villas-Boas au micro de Canal+.

Images de IconSport