OM : une nouvelle importante sur le rachat du club

Malgré le silence radio actuel, Mohamed Ajroudi n’a visiblement pas abandonné l’idée de racheter l’OM à Frank McCourt.

« Le club n’est pas à vendre. Non seulement il n’existe aucune discussion de quelque nature que ce soit avec M. Ajroudi ou ses partenaires, mais nous assistons à une tentative de déstabilisation du club. Frank est focalisé avec beaucoup d’enthousiasme sur la prochaine saison », avait réagi un porte-parole de Frank McCourt en fin de semaine dernière auprès de l’AFP, corroborant ainsi les dires du président Jacques-Henri Eyraud selon qui une vente de l’OM n’est pas du tout d’actualité.

Ajroudi a mandaté une banque française pour négocier avec McCourt

Depuis, c’est le calme plat. Ces derniers jours, le duo Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal s’est montré plus discret. Cela signifie-t-il que les deux hommes ont abandonné l’idée de reprendre en mains l’Olympique de Marseille ? Ou souhaitent-ils plutôt, après avoir mis le feu à la Canebière, se montrer désormais plus feutrés pour avancer sereinement dans les discussions ? Il semblerait que la seconde option soit la bonne. C’est du moins ce que pense l’AFP.

L’agence de presse révèle que l’homme d’affaires franco-tunisien a mandaté une banque française, en l’occurence Wingate, pour négocier avec le propriétaire américain de l’OM. « Désormais, le processus d’acquisition va être silencieux », a expliqué l’une des parties prenantes du projet à l’AFP qui rappelle qu’une « première offre pourra être formulée à McCourt par l’équipe d’Ajroudi, soutenue par des fonds saoudiens et émirati ». Il n’en reste pas moins que si l’actuel propriétaire ne souhaite pas vendre, il sera compliqué de lui forcer la main. Il se pourrait néanmoins que cette prise de position soit une tactique pour faire monter les enchères.

