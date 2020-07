OM : pour Boudjellal, McCourt est coincé

Candidat à la présidence de l’OM sous l’aile de Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal s’exprime sur la situation financière du club.

Depuis l’annonce de l’intérêt de Mohamed Ayachi Ajroudi pour un rachat de l’Olympique de Marseille, le propriétaire actuel Frank McCourt par le biais de ses conseillers, et le président Jacques-Henri Eyraud ont tenu un seul discours : le club n’est pas à vendre. Toutefois, trois ans après la prise de pouvoir de l’homme d’affaires américain, le club est dans un piteux état financièrement parlant, avec un déficit qui ne cesse de grandir.

Pour Boudjellal, McCourt a deux options : vendre le club ou vendre beaucoup de joueurs

Le fair-play financier n’autorisant pas le propriétaire à injecter son propre argent pour renflouer au-delà d’un certain niveau, Mourad Boudjellal ne voit pas bien comment Frank McCourt va pouvoir se dépêtrer de cette situation, à moins de vendre les meilleurs joueurs. « Nous ne lui mettrons pas un pistolet sur la tête. C’est son entreprise. Il peut vendre ou ne pas vendre. Mais s’il ne vend pas, il a une obligation. Quand on est propriétaire de l’OM, on a une obligation vis-à-vis des Marseillais », a-t-il lancé au micro de RMC.

« L’OM, c’est un club qui d’après nos informations va avoisiner les 130 millions (d’euros) de pertes. C’est une somme qui fait peur quand même. Notre position, elle est simple : on est là. On dit que l’OM n’est pas à vendre, moi ce n’est pas le sentiment que j’ai. En tout cas, si l’OM n’est pas à vendre, il faudra vendre des joueurs. Il n’y aura pas d’autres solutions. Et peut-être beaucoup de joueurs », a jugé l’ancien président du RCT. Une première offre de rachat aurait été transmise par Mohamed Ayachi Ajroudi à Frank McCourt. A suivre…

Images de IconSport