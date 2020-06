OM : Boudjellal adresse un gros tacle à Eyraud

Candidat à la présidence de l’OM, Mourad Boudjellal s’est exprimé sur l’insuffisance actuelle de recettes du club.

Mourad Boudjellal est encore loin d’être président de l’Olympique de Marseille, mais il commence déjà à tailler la direction en place. La question porte sur le moyen de développer suffisamment les recettes du club pour éviter de s’attirer les foudres du fair-play financier, ce que Jacques-Henri Eyraud n’a pas réussi à faire depuis sa prise de fonction. L’ancien président du RC Toulon a le sentiment qu’il faut vraiment y mettre de la mauvaise volonté pour ne pas y arriver.

Pour Boudjellal, il n’y a qu’à se baisser pour ramasser l’argent

« C’est le plus gros challenge dans ce club. Créer des revenus supplémentaires. Comment fait-on pour ne pas y arriver aujourd’hui, dans un club qui a une telle image, avec un stade de cette dimension, avec le potentiel ? Ou alors c’est moi qui suis complètement à l’ouest. Moi, j’ai l’impression qu’il faut se baisser pour ramasser », a-t-il lancé auprès du site Le Phocéen. Comment faire pour que les droits TV ne prennent plus autant de place dans le budget de l’OM ?

« Un club, c’est du marketing, de la billetterie, du partenariat, de l’engouement. On a l’impression que souvent, à part quelques clubs bien sûr, on a les droits télé, on se dit que c’est bon, on a les droits télés, c’est garanti. Non, un véritable club doit générer un engouement très fort qui génère de très fortes recettes parallèles », a estimé Mourad Boudjellal qui compte donc, s’il obtient la présidence du club, développer les ventes autour de la marque OM.

Images de IconSport