OM : les confessions d’Alvaro sur Neymar, le PSG et la Ligue des Champions

Le défenseur central de l’OM Alvaro Gonzalez est revenu sur l’affaire Neymar et sur la campagne de Ligue des Champions.

L’OM vit un début de saison très contrasté. 6es avec 21 points, les Marseillais pourraient prendre la tête de la Ligue 1 s’il remportent leurs deux matchs en retard. Samedi, les hommes d’André Villas-Boas ont enquillé une quatrième victoire d’affilée face à Nantes (3-1) en championnat. Tout va bien de ce côté là. Et dans le même temps, les Olympiens sont ridiculisés en Ligue des Champions avec quatre défaites en quatre matchs et aucun but marqué dans la compétition.

Alvaro dépité par la Ligue des Champions

Une situation qu’Alvaro Gonzalez a du mal à vivre. « Très mal parce que ça fait de nombreuses années que j’attends d’y participer et c’est douloureux de commencer comme ça. C’est dommage parce que j’avais beaucoup d’attentes. Je crois beaucoup en l’équipe, je pense que nous avons une bonne équipe, et en Ligue des Champions on n’a pas été à la hauteur », a-t-il regretté au micro de Canal+.

« L’objectif maintenant, c’est de retrouver la victoire en Ligue des Champions, c’est fondamental pour nous. Et en championnat, nous qualifier à nouveau pour l’année prochaine, pour pouvoir vivre ça avec nos supporters », a poursuivi le défenseur central marseillais. L’Espagnol a aussi été invité à s’exprimer de nouveau sur l’affaire de ce début de saison, à savoir les accusations de racisme de Neymar à son encontre.

L’affaire Neymar est close

« Je pense que Neymar se comporte d’une certaine manière sur le terrain et que certainement il est différent dans la vie. Il est certain que s’il jouait avec moi aux jeux vidéo ou autre, il aurait une opinion différente de moi. Au final, PSG-OM, c’est ça. Mais il faut que tout cela reste sur le terrain parce que moi, ce que je fais sur le terrain est resté sur le terrain, que ce soit des contacts, que ce soit… Au final ce sont des derbys agréables à jouer et il faut en rester là », a-t-il plaidé.

« Après, les mots prononcés ne doivent pas être sortis de leur contexte. Et surtout il ne faut accuser personne d’avoir prononcé des insultes racistes car ça n’a pas été le cas des deux côtés, parce qu’avec toutes les caméras qu’il y a dans le stade, en plus de celle de Neymar, ça se serait su clairement. Affaire classée donc », a conclu Gonzalez qui aimerait bien oublier toute cette histoire.

Images de IconSport