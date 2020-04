OM / Diouf : les clubs de Ligue 1 sont unanimes, la preuve !

Par le biais de leurs comptes Twitter respectifs, les clubs de L1 ont rendu hommage à Pape Diouf qui est décédé.

Une fois n’est pas coutume, les dirigeants du PSG ont décidé d’enterrer la hache de guerre avec l’OM. Le message publié sur le compte Twitter du club de la capitale française l’atteste. « Le PSG présente ses condoléances à la famille et aux proches de Pape Diouf, ainsi qu’à l’OM. Le club leur apporte toutes ses pensées de soutien et de solidarité dans ces moments douloureux à l’heure où le football français et africain perd une grande figure. » De leur côté, les décideurs de Rennes ont encensé Diouf qui était un des « grands dirigeants » du « football français ».

Pour leur part, les gestionnaires de Lille se joignent aussi « à la peine et aux hommages du football français à la mémoire de Pape Diouf, grand amoureux du ballon rond et professionnel estimé ». A Reims, l’accent a été mis sur cet « emblématique » et « charismatique » président de l’OM. Les Rémois ont adressé leurs « pensées émues » et leurs « plus sincères condoléances » aux proches de Diouf, ainsi qu’à l’OM et ses fans. Un smiley qui prie et un autre qui verse une larme accompagnent ce message touchant.

L’OL et l’ASSE d’accord sur Diouf !

Dans la lignée de son président Jean-Michel Aulas, l’OL a souligné le fait que Pape Diouf était « un grand président du football français ». En ce qui les concerne, les Girondins de Bordeaux ont partagé leur « pensée émue pour Pape Diouf, ses proches et tous ceux qui l’ont connu ». Pour les Aquitains, « il restera à tout jamais parmi les grands présidents de Ligue 1 ». A Saint-Etienne, les éloges ne manquent pas pour saluer la mémoire de l’homme d’affaires.

« Journaliste, agent de joueurs puis président de club passionné et engagé, Pape Diouf était aussi un homme brillant, cultivé et généreux. Le football français a perdu un de ses sages. L’ASSE adresse ses plus sincères condoléances à la famille de Pape Diouf. » Pour conclure ce tour d’horizon, en soulignant le fait que d’autres écuries ont aussi posté un message au sujet de sa mort, notez celui des Nantais. Les Canaris ont écrit que « le football français perd une de ses grandes figures ». Au final, cette phrase résume bien ce que pensent les écuries de Ligue 1 suite à cette annonce tragique.

