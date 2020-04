OM : Eyraud pose ses conditions pour la reprise

Le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud espère pouvoir terminer la saison, suspendue à cause du coronavirus. Mais pas à n’importe quelle condition.

La saison de Ligue 1 pourra-t-elle aller à son terme ? Les clubs l’espèrent, ainsi que la LFP, laquelle projette une reprise de la compétition le 17 juin, afin de laisser le temps aux équipes de se remettre en condition à partir du 11 mai, date annoncée par le président de la République pour entamer le déconfinement. Reste à savoir dans quelles conditions les entraînements et matchs pourront reprendre, afin de garantir la sécurité sanitaire des joueurs et des staffs.

Le virus devra être sous contrôle, prévient Eyraud

Jacques-Henri Eyraud se veut optimiste mais ne veut pas pour autant jeter ses joueurs en pature au virus. « Je pense que le football va reprendre, mais qu’il ne le fera que quand les conditions sanitaires seront propices », a-t-il estimé. Le 17 juin ? « Si on peut tenir cette date, je pense que c’est bien, mais cela veut aussi dire qu’auparavant les joueurs auront besoin de plusieurs semaines pour se remettre en forme et se réathlétiser », a-t-il rappelé au micro de RMC.

Les footballeurs doivent être traités comme le reste de la population

« On parle d’au moins quatre semaines, donc ça veut dire qu’il faut que la pandémie soit sous contrôle à la mi-mai. Il faudra évidemment que beaucoup de règles sanitaires soient appliquées. On n’a pas à être traité différemment du reste de la population », a prévenu le président de l’OM. « Je ne suis assuré de rien et, en tout cas comme dirigeant, j’aimerais gagner cette deuxième place sur le terrain. Ça, c’est bien clair dans mon esprit et celui de tous les joueurs. On verra ce qui se passera, si le championnat doit s’arrêter, mais je ne veux entrer dans aucune polémique », a-t-il ajouté.

