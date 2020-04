OM : Eyraud fait un voeu et évoque la suite

Le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud s’est exprimé sur les conditions dans lesquelles il est prêt à voir le championnat reprendre.

Voilà désormais plus de trois semaines que les Français sont confinés. Et même si le premier ministre Edouard Philippe a commencé à évoquer le déconfinement ainsi que ses conditions, on en est encore loin. Problème, chaque jour qui passe est un coup de plus porté à l’économie française, laquelle tourne au ralenti. Des pans entiers sont à l’arrêt. C’est par exemple le cas du sport en général, et du football en particulier, dont les compétitions ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Eyraud veut finir le championnat, même à huis clos

Quand pourront-elles reprendre ? Dans quelles conditions ? Les clubs seront-ils lourdement impactés financièrement par la situation actuelle ? Invité sur le plateau de France 5 mardi soir, le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud a évoqué sa volonté de finir le championnat, peu importe la manière. « La priorité, c’est l’amélioration des conditions sanitaires et il n’y aura pas de reprise si tous les Français ne respectent pas à la lettre les principes du confinement », a-t-il d’abord rappelé.

« On pourrait par la suite reprendre à un rythme plus resserré, tous les trois jours, par exemple. Peut-être aussi dans des stades vides. Tout ce que je peux dire, c’est qu’il y a chez les acteurs du football une volonté de finir le championnat », a-t-il confié. « Pour les supporters, mais aussi pour les enjeux économiques qu’il serait hypocrite de ne pas évoquer. Si le confinement est encore nécessaire début mai ou mi-mai, il sera alors difficile de terminer au coeur de l’été. Mais, nous nous y préparons et faisons en sorte de finir le championnat, y compris au mois d’août si c’est nécessaire », a insisté le dirigeant marseillais.

Images de IconSport