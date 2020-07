OM : Eyraud envoie un nouveau message cinglant à Ajroudi

Le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud a une nouvelle fois douché les ardeurs de Mohamed Ayachi Ajroudi.

C’est oui ou bien c’est non ? L’Olympique de Marseille est-il à vendre ou pas ? Depuis plusieurs semaines désormais, on assiste au ballet incessant des injonctions contradictoires. D’un côté, le clan Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal, clame à qui veut l’entendre qu’il veut reprendre le club. Les deux hommes affirment avoir un plan bien ficelé et avoir déjà entamé les démarches auprès de l’actuel propriétaire, appuyés par deux banques d’affaires.

Eyraud persiste, l’OM n’est pas à vendre

De l’autre, le clan de Frank McCourt, avec Jacques-Henri Eyraud en première ligne, dément toute volonté de céder le club et nie même tout début de discussions avec l’acheteur autoproclamé franco-tunisien. Difficile de démêler le vrai du faux. Ajroudi et Boudjellal ont-ils mis la charrue avant les boeufs et prennent-ils leurs rêves pour des réalités ? Ou McCourt cache-t-il son jeu pour mieux peser dans les négociations ?

Interrogé par L’Express, Eyraud reste toujours sur la même ligne. « Tout ça, ce sont des rumeurs, ça n’a aucun intérêt. Nous avons déjà beaucoup fait. Il ne faut pas s’arrêter en chemin », a-t-il affirmé, laissant entendre que l’équipe en place est déterminée à continuer l’aventure débutée il y a maintenant presque quatre ans. Un proche du président de l’OM a ajouté : « Ce n’est pas parce que je suis amoureux de ta fille que je vais réussir à me marier avec elle. »

Images de IconSport