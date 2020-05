OM : Eyraud pris pour cible par les supporters et joueurs

Le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud s’est mis beaucoup de monde à dos ces derniers temps. Le départ de Zubizarreta accentue le malaise.

Si ce n’est financièrement parlant, l’OM a redressé la barre cette saison sur le plan sportif après un dernier exercice raté, en parvenant à se qualifier pour la Ligue des Champions pour la première fois depuis la prise de pouvoir de Frank McCourt. Moment choisi par la direction pour mettre un coup de pied dans l’organigramme en se séparant du directeur sportif Andoni Zubizarreta, ce qui pourrait avoir comme effet secondaire d’inciter l’entraîneur André Villas-Boas à s’en aller.

Menace de supporters, défiance des joueurs à l’égard d’Eyraud

Supporters et joueurs sont perdus. Et surtout très remontés contre Jacques-Henri Eyraud. Ces derniers jours, le président olympien a reçu plusieurs dizaines de menaces de mort sur les réseaux sociaux, rapporte L’Equipe. De leur côté, les joueurs sont interloqués. « Le sentiment général, c’est l’incompréhension. Ils se sentent impuissants. Tout va bien et le projet se saborde. Ils veulent travailler avec cet entraîneur », indique un proche du vestiaire.

Un sentiment renforcé dernièrement par la volonté de Jacques-Henri Eyraud de négocier une baisse définitive du salaire des joueurs, lesquels ont refusé ce qui aurait profondément agacé le président de l’OM. En représailles, ce dernier les aurait menacés de ne plus leur verser de primes. L’Equipe ajoute qu’il aurait également sollicité André Villas-Boas pour qu’il l’aide à convaincre les joueurs. En vain.

Images de IconSport