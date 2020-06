OM : Eyraud prévient d’un grand danger

Le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud veut faire partie de ceux qui vont réformer le football en profondeur.

Jacques-Henri Eyraud se rêve en grand réformateur. Pour l’heure, sa voix n’est pas suivie d’effets, comme quand il avait proposé d’instaurer des buts qui comptent double, ce qui lui avait valu bien des moqueries. Mais au-delà de cette mesure inattendue qui avait fait beaucoup parler, le président de l’OM vise plus large. Pour lui, le football doit se réinventer profondément pour conserver son attractivité.

Pour Eyraud, le football a besoin de grands changements

« Il faut bousculer les codes dans le football. Je pense même que le foot a un énorme besoin de changer, de changements. Et que je dois faire partie de ceux qui vont entraîner le foot vers ces réformes », s’est-il positionné dans les colonnes de France Football. « Par exemple, je viens de lire un sondage selon lequel seuls 11 % des Français disent que le foot leur manque beaucoup. Seulement 11 % ! Il y a un problème là, non ? », a-t-il interrogé.

« C’est de ça que l’on devrait parler à la Ligue, c’est sur cela que l’on devrait travailler. Il faut vraiment prendre garde, le football est le sport roi mais il vit beaucoup sur ses acquis », a jugé Jacques-Henri Eyraud. « D’ailleurs, je peux vous dire que les grandes manœuvres ont commencé et qu’avec la crise, les réflexions vont s’accélérer et que le football post-2024 ne sera plus le même », a-t-il prédit.

