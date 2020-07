OM : la fortune d’Ajroudi révélée, Boudjellal éjecté de l’affaire ?

La riposte du clan de Frank McCourt a-t-elle fait voler en éclat le duo Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi ?

Quand il prend la parole pour parler de l’Olympique de Marseille, Mohamed Ayachi Ajroudi a tendance à se montrer maladroit. Zinedine Zidane, Bernard Tapie… L’homme d’affaires franco-tunisien tire sur de grosses ficelles, trop grosses pour convaincre l’auditoire. A tel point qu’une réputation commence à lui coller à la peau, celle d’un homme fantasque et peu crédible. Pour le juriste suisse Marc Deschenaux, qui défend ses affaires, il serait pourtant farfelu de s’arrêter à cette image.

Ajroudi, c’est plus de 30 milliards d’euros

« Ce que je peux vous assurer, c’est que mon client, c’est du très solide et que ses moyens financiers sont illimités. C’est plus de 30 milliards d’euros », a-t-il affirmé auprès de L’Equipe. Autrement dit, Mohamed Ayachi Ajroudi est un businessman accompli et a largement les moyens de s’offrir l’OM. A condition que le propriétaire actuel Frank McCourt accepte de vendre. Ce qui n’est pas le cas pour le moment. Peut-être que l’affaire a été mal embouchée faute de conseillers avisés ?

Ajroudi en froid avec Boudjellal ?

« M. Ajroudi est mon client depuis une dizaine d’années. Il a d’abord été mal conseillé par des gens qui pensaient tout connaître du foot. Il a fallu qu’il se retourne vers sa vieille équipe », a jugé Marc Deschenaux. Pense-t-il à Mourad Boudjellal qui s’est largement mis sur le devant de la scène dans cette histoire, avec en point de mire la perspective de prendre la présidence du club ? « C’est vous qui le dites. Demandez-leur mais moi je n’ai pas dit ça », a répondu le juriste.

Images de IconSport