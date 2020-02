OM : inquiétant ou pas ? Les deux hommes forts répondent

L’OM a été battu à domicile par Nantes (1-3) samedi. Une fin de série pour André Villas-Boas et ses troupes, pas inquiets pour autant.

L’OM restait sur une série de 11 victoires et 3 nuls en championnat. Mais toute bonne chose a une fin. Après trois mois et demi d’invincibilité, les Marseillais sont tombés samedi au Vélodrome. Une semaine après leur belle victoire à Lille (1-2), Nantes est venu les cueillir sur leur terrain (1-3), à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Peu d’incidence au classement car les Olympiens comptent toujours 9 points d’avance sur leur premier poursuivant lillois. Mais il s’agit toutefois d’une deuxième défaite en trois matchs après celle à Lyon (1-0) en Coupe de France.

Villas-Boas et Mandanda dédramatisent

« On n’a pas bien joué, la victoire de Nantes est méritée », a admis André Villas-Boas. « Ils étaient bien placés, et ont mieux joué que nous. Notre série prend fin, dommage c’est au Vélodrome avec un public qui était là pour nous. Mais on n’a pas été capables d’enchaîner. Et on doit continuer, pour chercher de la régularité », a-t-il poursuivi. « On veut repartir de l’avant contre Nîmes et il faudra bien récupérer. Une récupération plus mentale que physique », a considéré l’entraîneur marseillais au micro de Canal+.

De son côté, le capitaine Steve Mandanda n’est pas alarmé par ce coup d’arrêt, qui devait bien arriver un jour. « Inquiet, non, parce que comme je l’ai dit, on a une petite marge et on sait aussi qu’on a un groupe de qualité », a-t-il rappelé en zone mixte. « Il ne faut pas se laisser abattre, c’est une déception je pense pour tout le monde mais ça continue. On a une journée de récupération et dès lundi, on s’y remet. Et on va aller à Nîmes pour essayer de prendre un maximum de points », a projeté le gardien marseillais.

Images de IconSport