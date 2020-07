OM : gros coup de froid sur le projet de rachat du club !

Le clan de Frank McCourt a répondu sèchement aux velléités de rachat de l’OM de Mourad Boudjellal et Ayachi Ajroudi.

« Le vif du sujet ce n’est pas ce que j’ai pu lire dans la presse au sujet de cette énième rumeur de cession de l’OM. Je remercie toujours les gens qui portent un intérêt y compris financier pour l’OM. Nous ne sommes pas intéressés à la cession de l’OM. L’OM n’est pas à vendre », avait répliqué Jacques-Henri Eyraud, après les annonces faites ces derniers jours par Mourad Boudjellal, candidat pour lui succéder à la présidence marseillaise. A la suite de ces propos, l’ancien patron du RC Toulon, suivi de l’homme d’affaires franco-tunisien porteur du projet de rachat, Ayachi Ajroudi, ont maintenu leur position.

L’OM « n’est pas à vendre »

« Tout est à vendre et tout est à acheter. Si on a avancé, c’est que c’est possible. (…) Si un navire est pris dans la tempête, il faut bien qu’il trouve un port pour s’abriter », a lancé le possible repreneur dans un entretien accordé mardi à l’AFP. Qui faut-il croire ? Alors que les multiples déclarations formulées ces derniers jours ont fait naître un espoir chez les supporters qui espèrent déjà voir leur club de coeur franchir un nouveau palier, Frank McCourt pourrait-il oui ou non céder l’OM dès cet été ?

« Le club n’est pas à vendre », a réaffirmé un porte-parole du propriétaire américain auprès de l’AFP. « Non seulement il n’existe aucune discussion de quelque nature que ce soit avec M. Ajroudi ou ses partenaires, mais nous assistons à une tentative de déstabilisation du club. Frank est focalisé avec beaucoup d’enthousiasme sur la prochaine saison, qui verra l’OM retrouver la place qu’il mérite parmi l’élite européenne en participant à la Ligue des Champions, une première en sept ans », a-t-il ajouté.

Images de IconSport