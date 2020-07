OM : Payet crée un malaise dans le vestiaire, le club réagit

Le latéral droit de l’OM Bouna Sarr n’a pas aimé le chambrage de Dimitri Payet à son égard. Malaise…

« Ma journée type ? On se réveille vers 9 heures. Ensuite on ne déjeune pas parce qu’on mange du Bouna Sarr depuis une semaine. A toutes les sauces, en friture, en aller-retour… Et le soir on joue un peu, on regarde H… Et à part ça tout va bien ! », a lancé Dimitri Payet dans une vidéo publiée par l’Olympique de Marseille, notamment sur Instagram. « Dimitri Payet est incroyable » a écrit le club en commentaire de l’interview.

Sarr et Kamara répondent à Payet, l’OM supprime le post

Mais la blague du meneur de jeu n’a pas fait rire tout le monde. A commencer par le premier visé, le latéral droit Bouna Sarr. « Super com @olympiquedemarseille ! Bande de pompeuse… Continuez à croire je rigole », a répliqué ce dernier visiblement vexé, tandis que le défenseur central Boubacar Kamara a lui aussi réagi par un commentaire explicite : « olympique de Payet ». Sentant la blague virer au mélodrame, le club a finalement choisi de supprimer le post du réseau social.

Ces derniers jours, Bouna Sarr était annoncé comme possible partant cet été (le FC Séville et l’Atletico Madrid seraient intéressés). Il s’est exprimé sur son avenir auprès de La Provence. « Il faudra voir comment va fonctionner le marché, s’il y a des opportunités, mais je ne suis pas dans l’obsession de partir. Pour une fois qu’on joue la Ligue des Champions, j’ai vraiment envie de la découvrir ici. A côté de ça, j’arrive à un âge où les opportunités se feront plus rares. Si le club est amené à me demander de partir, j’aurais mon mot à dire », a-t-il réagi. Cet incident peut-il peser dans la balance ?

Images de IconSport