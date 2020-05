L’OM crée une nouvelle polémique

Que doivent faire les clubs vis-à-vis de leurs supporters abonnés concernant les matchs non disputés ? L’OM propose deux options.

Un sou est un sou pour l’Olympique de Marseille et la crise actuelle pousse la direction à tenter des choses pas forcément très chevaleresques. Comme cette idée tombée à l’eau de réduire définitivement le salaire de certains joueurs, afin de diminuer l’imposante masse salariale, laquelle est une partie du problème du déficit creusé depuis trois ans. Une requête logiquement rejetée par le vestiaire. Ou encore, cette idée que les supporters pourraient accueillir fraîchement.

L’OM propose un avoir ou un don à ses abonnés

Avec l’arrêt définitif de la saison de Ligue 1, cinq matchs prévus au stade Vélodrome n’ont pas pu être disputés : contre le Paris Saint-Germain, Dijon, Nice, Monaco et Metz. De belles affiches qui engendrent forcément un manque à gagner pour le club en termes de billetterie. Mais qui engendrent également un trop-versé pour les supporters abonnés, qui n’en ont donc pas eu pour leur argent. L’OM va-t-il les rembourser au prorata des matchs disputés ?

Selon RMC, la direction souhaiterait leur proposer deux options : soit obtenir un avoir valable sur la saison prochaine, soit renoncer à cet argent pour soutenir le club dans cette période compliquée ! Un remboursement en numéraire serait donc exclu. Anormal pour le consultant Jérôme Rothen. « S’ils ont envie d’être remboursés, ils ne peuvent pas. C’est un scandale, c’est incroyable. C’est vicieux, puisqu’ils obligent les supporters à se réabonner pour l’année prochaine », a jugé l’ancien ailier du PSG.

« Ils ne laissent pas vraiment le choix. C’est encore plus vicieux, car l’avoir oblige les gens à se réabonner la saison prochaine. Alors qu’ils savent bien que pendant au moins six mois au moins, il n’y aura que des matchs à huis-clos. Et encore si c’est pas tout au long de l’année. Il n’est pas chier lui », a-t-il ajouté. Une situation à laquelle tous les clubs sont confrontés. Reste à savoir ce que les autres décideront vis-à-vis de leurs supporters.

Images de IconSport