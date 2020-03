OM : cette légende se souvient du jour où les Marseillais ont marché sur le PSG

L’ancien attaquant de l’OM Rudi Völler revient sur le classique remporté face au PSG en mai 1993, juste après la victoire en Ligue des Champions.

Puisqu’il n’y a aucun match à commenter actuellement en raison de l’arrêt des compétitions dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19, le temps permet de se replonger dans les rencontres de légende. Comme celle du 29 mai 1993, quand, trois jours après avoir remporté la Ligue des Champions face à l’AC Milan (1-0) à Munich, l’Olympique de Marseille recevait le Paris Saint-Germain dans un stade Vélodrome en fusion.

Völler en a eu des frissons

Acteur majeur de cet OM d’alors, Rudi Völler se souvient de ce classique, joué dans un contexte très particulier. Ce jour-là, porté par leur succès européen, rien ne pouvait arrêter des Marseillais sur un nuage. « Dès l’échauffement, dans le regard de mes coéquipiers, j’ai vu une rage de vaincre et une détermination qui me donnaient l’impression que nous allions terrasser le PSG. Avant le coup d’envoi, lorsque nous avons couru du couloir au rond central, c’était sensationnel. J’en avais des frissons. Le public nous portait », a raconté l’Allemand.

« Les Parisiens ont senti que nous leur étions physiquement supérieurs et le but de Boli au terme d’une séquence magique les a rendus encore plus agressifs », se rappelle l’ancien attaquant marseillais dans les colonnes de L’Equipe. « A la mi-temps, dans les couloirs, il y a encore eu des accrochages et les tacles ont été assassins des deux côtés en seconde période. En 2020, il y aurait eu au moins quatre expulsions », a jugé Rudi Völler qui n’est pas près d’oublier cette période.