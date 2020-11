OM : Villas-Boas n’y va pas par quatre chemins

L’OM s’est de nouveau incliné à Porto (3-0) en Ligue des Champions, égalant un triste record. André Villas-Boas est dépité.

12 défaites d’affilée en Ligue des Champions. Telle est la série en cours de l’Olympique de Marseille dans la plus prestigieuse des compétitions, après la nouvelle fessée (3-0) reçue à Porto mardi soir lors de la 3e journée de la phase de groupes. Le club phocéen égale à cette occasion le record d’Anderlecht. André Villas-Boas semblait résigné après la rencontre.

Villas-Boas – « On fait de la merde »

« C’est une honte qui nous tombe dessus. Pour faire de la merde en Ligue des Champions, il faut au moins avoir pu se qualifier en Ligue des Champions. On y est et on fait de la merde ! On doit absolument faire mieux… », a déploré le coach portugais en conférence de presse, après avoir déjà tiré un constat terrible au micro de RMC Sport.

« Ce n’est pas la première fois que ça se passe comme ça pour nous. Notre parcours en Ligue des Champions dans cette phase aller est marqué par des erreurs. Ça vient normalement avec plus d’expérience et plus d’agressivité, il faut également être plus vifs dans les duels. On a un peu de malchance mais ce sont des erreurs qu’on doit améliorer. Mais les buts qu’on prend jusqu’ici, ce n’est pas normal », a-t-il pointé du doigt.

Désormais, envisager une qualification est totalement illusoire. Il reste trois matchs pour sauver l’honneur. « L’objectif maintenant est de polir notre image, qui reste pour l’instant ridicule. (…) Pas grand chose à dire après un match comme ça. C’est notre jeu qui doit parler maintenant. On a essayé un peu aujourd’hui, mais on paye le manque d’expérience et les erreurs », a conclu Villas-Boas. La réception de Porto lors de la prochaine journée signera-t-elle un record absolu de 13 défaites ?

Images de IconSport