OM : Villas-Boas n’y comprend rien, il demande des explications

L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas s’étonne du choix de la LFP de maintenir le match à Brest malgré les cas de covid-19 dans son équipe.

Au rythme où vont les choses, et sachant qu’une recrudescence de l’épidémie est crainte pour l’automne, on se demande bien comment les instances vont parvenir à faire jouer tous les matchs de Ligue 1 cette saison. A Marseille, le match face à Saint-Etienne comptant pour la 1ère journée a déjà été reporté au 15 septembre. Avec huit joueurs touchés, dont quatre sont toujours isolés, André Villas-Boas considère que la rencontre à Brest prévue ce dimanche aurait elle aussi dû être reportée. L’entraîneur de l’OM ne comprend pas la décision de la LFP de la maintenir.

Villas-Boas ne comprend pas la LFP pour Payet

« On a suivi le protocole, c’est vrai qu’il reste une chose ouverte dans le protocole à laquelle je ne comprends rien. Quatre joueurs ne pourront pas être présents et la rencontre face à Brest, pour moi, ne devrait pas être jouée. Pour la Ligue, dans le cas de Payet ça ne compte pas, je dois trouver la page où ils ont vu ça parce que je ne comprends pas », s’est étonné le Portugais en conférence de presse. « Non le groupe n’est pas assez fourni pour aller à Brest. Bouna (Sarr), Steve (Mandanda), Alvaro (Gonzalez) et (Dimitri) Payet manqueront. Mais on est prêts à jouer et on répondra aux attentes », a-t-il poursuivi.

« Ce n’est pas idéal mais on fera avec. Les quatre guéris seront dans la convocation, ils ont perdu un peu de forme physique mais on verra si on pourra en faire jouer. On a eu huit joueurs touchés, on a toujours un risque d’infection mais c’est une maladie qui a déjà touché beaucoup de joueurs donc pour le reste de la saison ça devrait aller », a-t-il espéré. « Ce ne sont pas des choses qu’on peut contrôler, on a amélioré nos gestes barrières qui nous ont fait diviser le groupe en quatre à l’entraînement, ce n’est pas idéal pour s’entraîner. On récupère quatre joueurs et j’espère que les nouveaux tests vont être bons pour qu’on puisse sortir de ça », a conclu Villas-Boas.

Images de IconSport