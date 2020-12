OM : Villas-Boas s’explique sur sa sortie polémique

L’OM a enfin gagné en Ligue des Champions face à l’Olympiakos (2-1) mardi soir. Un soulagement pour André Villas-Boas qui espère encore un exploit.

Enfin ! L’Olympique de Marseille a réussi à stopper sa série record de 13 défaites consécutives en Ligue des Champions, en battant l’Olympiakos Le Pirée (2-1) grâce à deux penalties de Dimitri Payet mardi soir au Vélodrome à l’occasion de la 5e journée. Vous l’aurez compris, les hommes d’André Villas-Boas ont donc également réussi à trouver le chemin des filets, après quatre premiers matchs sans marquer. Un soulagement pour l’entraîneur et tout le groupe ?

Un grand soulagement pour l’OM

« Oui, on ne peut rien faire sur le passé mais il fallait arrêter cette série. On a pris beaucoup de leçons dans cette Ligue des Champions, on a été mauvais sur les quatre premiers matchs, on n’a pas eu de chance non plus. C’est important pour le groupe, pour la confiance », a admis le coach portugais après la rencontre. Les Marseillais avaient pourtant concédé l’ouverture du score.

« On a été un peu surpris par le but de Camara. Mais on a continué de pousser vers l’avant en seconde période. C’est ce qui est important, mes joueurs ont trouvé la force pour continuer de batailler et on a été récompensé. Je suis très heureux pour l’équipe, pour le groupe. (…) Malheureusement, on n’a pas inscrit ce but supplémentaire qui nous aurait permis de dépasser l’Olympiakos. Maintenant, l’important ce sera de bien finir avec le match contre Manchester City », a-t-il ambitionné.

Villas-Boas précise sa pensée sur la reversion en Ligue Europa

Villas-Boas souhaitait-il vraiment marquer ce but supplémentaire qui aurait ramené l’OM à la 3e place, et souhaite-t-il vraiment aller arracher un résultat à Manchester, lui qui a récemment affirmé que le 3e de groupe ne devrait pas être reversé en Ligue Europa ? « L’impression que la Ligue Europa ne m’intéresse pas ? Non, non, non. Ce n’est pas ça. Ce que j’ai dit, c’est que dans le règlement de l’UEFA, selon moi, les équipes qui terminent troisièmes ne doivent pas avoir le bonus d’aller en Ligue Europa », a-t-il précisé.

« Le bonus c’est de se qualifier pour les 8es de finale. Si tu n’es pas capable de te qualifier, la compétition doit être terminée. Donc je n’ai pas dit qu’on ne voulait pas aller en Ligue Europa. Mon avis, c’est que le 3e et le 4e doivent sortir, c’est mieux. Peut-être qu’avec quatre points on va aller en Ligue Europa, mais on ne peut pas vivre ça avec une grosse joie. On a fait de la merde en Ligue des Champions. Ce n’est pas un trophée de se qualifier en Ligue Europa avec quatre points. Après, évidemment, on jouera à fond. C’est ce que je voulais dire », a conclu Villas-Boas.

Images de IconSport