OM : Villas-Boas parle du PSG et du choc au Parc

L’OM ira défier le PSG dimanche au Parc des Princes. Quel est l’état d’esprit de l’entraîneur marseillais André Villas-Boas ?

Comme tous les Marseillais, André Villas-Boas ambitionne de ramener un résultat positif du déplacement à Paris ce dimanche, pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. Conscient du rapport de force en défaveur de l’OM, l’entraîneur olympien a souhaité dédramatiser l’évènement en rappelant qu’il n’y a que trois points en jeu. Mais il espère bien profiter des problèmes du PSG (amoindri par des absences de taille et qui sort d’une défaite à Lens) pour jouer sa carte à fond.

« Un moment débile » pour le PSG

« Regardons, on a perdu 4-0 (au Parc des Princes le 27 octobre 2019) et on a fini 2e, on était plus proche de la 1ère que de la 3e place. Chaque match compte trois points », a-t-il constaté pour expliquer qu’une défaite ne remettra pas en cause ses ambitions pour le reste de la saison. « C’est un classique historique mais ce que j’ai dit l’année dernière, c’est la même chose aujourd’hui », à savoir que le PSG est à part dans le championnat français en raison de ses moyens largement supérieurs. Néanmoins, sur un match…

« On les retrouve dans un moment débile, malheureusement pour eux. On a l’ambition de jouer, de gagner, mais il y a un écart tellement important. C’est un match qu’on veut gagner. On veut profiter des absences et du manque d’entraînement de leurs joueurs qui vont reprendre après le Covid. C’est peut-être une chance. On a bien regardé les difficultés qu’ils ont eu contre Lens. C’est un bon moment (pour les affronter). J’espère donner ce type de bonheur aux supporters », a ambitionné le technicien portugais.

Villas-Boas veut faire mieux que l’année dernière

« On a un manque d’informations, il y a des incertitudes sur les joueurs que le PSG peut ou non récupérer. Ce qui est clair c’est qu’ils ne vont pas être à 100%. On a vécu ça aussi et c’est dur. Après la défaite à Lens ils vont revenir fort, essayer de récupérer des joueurs. Kylian (Mbappé) est out mais pour les autres je ne sais pas. Je prépare l’équipe pour jouer contre un PSG avec toutes ses forces. Je pense que Neymar et Di Maria vont jouer. Mais c’est un match qui vaut trois points. L’année dernière le résultat n’a pas eu beaucoup d’influence. On peut faire mieux que ça. Ce qui est évident, c’est la motivation des joueurs pour ce match qui est au top. On veut faire mieux que l’année dernière », a prévenu Villas-Boas.

Images de IconSport