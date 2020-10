OM : Villas-Boas perd son calme

André Villas-Boas n’a pas apprécié que sa tactique soit remise en cause, après la défaite (0-3) subie face à Manchester City en Ligue des Champions.

L’Olympique de Marseille n’a pas existé face à Manchester City (0-3) mardi soir au stade Vélodrome, lors de la 2e journée de Ligue des Champions. Seulement deux tirs (du jamais vu à ce niveau de compétition) et une incapacité criante à s’avancer dans le camp adverse. Etait-ce la faute au système de jeu trop défensif mis en place par André Villas-Boas, avec un 5-3-2 qui laissait peu de marge de manoeuvre au duo d’attaque Florian Thauvin et Nemanja Radonjic ?

A défaut de Guardiola, l’OM doit se contenter d’AVB

« Quand j’ai tenté quelque chose de différent contre une équipe de ce niveau (le Paris Saint-Germain), on a pris 4-0 et vous m’avez massacré. Il ne faut pas abuser, City est City, ils ont dépensé un milliard, ils jouent bien, leur coach est un phénomène qui joue la possession, toujours. Marseille n’a pas d’argent pour faire venir Guardiola ici, malheureusement vous avez AVB avec cette tactique », a sèchement répondu le Portugais face à la presse.

Villas-Boas assume ses choix

« Les équipes qui jouent contre City sont à 5 pour bien occuper les espaces. C’était la norme de leurs dix derniers adversaires. Ce n’est pas une nouveauté, on n’allait pas jouer en 4-4-2 losange ou en 4-3-3 contre City », avait-il d’abord émis au micro de RMC Sport. « Le bloc n’était pas trop bas, il était parfait. On voulait jouer les ballons dans leur dos. Malheureusement, on leur a offert le premier but alors qu’on devait sortir de cette pression qu’ils exercent sur leur pressing », a-t-il regretté.

« On a réussi une meilleure seconde période. On a fait les changements mais on prend le deuxième direct. Donc la fatigue, plus le but pris, ont cassé le moral. Je ne regrette pas mes choix. Aujourd’hui, le coaching est perdant, mais la stratégie n’était aucunement différente à celles des autres équipes, donc il ne faut pas dire de connerie », a lâché Villas-Boas très agacé par les critiques sur ses choix de jeu.

