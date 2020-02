OM : tristesse, admiration et inquiétude pour Villas-Boas

L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas a tenté de positiver après le triste match nul (0-0) glané à Bordeaux dimanche soir.

L’Olympique de Marseille a livré une performance très timide dimanche soir à Bordeaux (0-0) en clôture de la 22e journée de Ligue 1. S’ils se sont donné peu de chances de l’emporter avec un jeu offensif très limité, les coéquipiers de Dimitri Payet n’ont de fait toujours pas réussi à mettre un terme à la malédiction qui veut que les Phocéens n’ont plus gagné en Gironde depuis octobre 1977. Pour se consoler, l’OM peut se dire que dans ces conditions, un point pris, ce n’est pas si mal.

Villas-Boas triste, mais il a vu un bon match

André Villas-Boas a choisi de voir le verre à moitié plein. « C’est dommage qu’on n’arrête pas cette série, c’est pour ça qu’on était un peu triste dans le vestiaire », a-t-il confié après la rencontre. « On n’a pas bien joué en première mi-temps. C’était un peu mieux ensuite, on s’est créé des occasions. Les deux équipes voulaient jouer, je pense que c’était un bon match que les deux équipes pouvait gagner, ça fait plaisir ce genre de match bien disputé », a-t-il jugé, à contre-courant de l’impression générale des spectateurs.

Mandanda marque des points, pas Benedetto

Heureusement pour l’OM, Steve Mandanda était dans un grand soir, avec notamment deux parades magistrales, une par mi-temps. « Il a fait deux arrêts impossibles, en première mi-temps et encore un autre en deuxième mi-temps avec cette tête (de Pablo), c’est vrai. Cette saison, il est là pour nous, il nous a sauvés sur plusieurs matchs », a constaté l’entraîneur marseillais. A l’autre bout du terrain en revanche, Dario Benedetto accuse le coup, avec un cinquième match sans marquer.

« Il n’a pas trop d’appuis, c’est vrai. Il n’était pas encore à 100%, mais on a décidé de prendre le risque. Il a été mieux en seconde période, notamment dans le mouvement et le pressing, il a fait du bon travail. Il cherche son but qui peut lui donner un peu plus de confiance. De toute façon on est content avec lui. Il est un peu fatigué, on va voir s’il récupère pour le match à Saint-Etienne mercredi », a commenté André Villas-Boas en conférence de presse.

