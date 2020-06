OM : cette légende brésilienne a fait une « grosse bêtise »

Avec le recul, l’attaquant Paulo César croit franchement qu’il aurait dû porter beaucoup plus longtemps le maillot de l’OM.

Aujourd’hui âgé de 71 ans, l’ancien international brésilien a déclaré – via Le Parisien – garder « un beau et merveilleux souvenir » de son passage à Marseille. C’était lors de la saison 1974-1975. Paulo César a jugé qu’il était « parti trop vite de Marseille ». A ses yeux, c’était « une erreur » importante et même « la plus grosse bêtise » de sa « vie ».

Mais l’ex-joueur auriverde était « jeune » ce qui expliquait sa signature à Fluminense. En effet, il désirait « rentrer au pays » et maximiser ses chances de « jouer avec la sélection brésilienne ». Paulo César a rappelé qu’il bénéficiait d’un « contrat de quatre ans » au Stade Vélodrome et qu’il se sentait « bien » à Marseille ». Ceci était valable tant sur le plan personnel que sportif.

Paulo César va faire son come-back

A l’époque, lui et ses coéquipiers de l’OM avaient « fini deuxième derrière Saint-Etienne, le grand Saint-Etienne de cette époque ». Pour le futur, Paulo César souhaite vraiment « revenir à Marseille ». Pas pour être sur le terrain évidemment… « Un hommage était prévu avec Jairzinho au mois de mai. »

« Il va être reporté au début du championnat je pense. J’ai l’honneur d’être un citoyen d’honneur de Marseille, au titre des 500 personnalités qui ont fait quelque chose pour le rayonnement de Marseille. Je suis un ambassadeur et j’en suis fier. » Champion du monde 1970 avec Pelé et consorts, Paulo César a laissé un bon souvenir à l’OM même s’il date d’il y a plusieurs décennies.

Images de IconSport