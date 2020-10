OM – OL : Garcia règle ses comptes avec un Marseillais

L’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, n’a pas du tout apprécié les critiques signées Dimitri Payet qui datent d’il y a plusieurs mois.

En fin d’année dernière, Payet avait fait une sortie remarquée au sujet de Garcia. Rappelons qu’avant de signer à Lyon, ce dernier avait officié à Marseille. Pour le Réunionnais, cela faisait « bizarre de le voir dans le camp d’en face » étant donné qu’il avait lâché une « causerie » épicée « sur les joueurs lyonnais, les supporters, le président (Aulas) ».

Dans le cadre d’un documentaire diffusé par L’Equipe, Rudi Garcia a répondu enfin au joueur français. Lorsque « ça arrive a posteriori », c’est à dire des critiques, c’est tout simplement que le footballeur concerné « n’a pas de couilles ». Le technicien lyonnais considère que Dimitri Payet aurait dû « venir dire les choses en face » quand c’était encore « le moment de le dire ».

Garcia enfonce le clou sur Payet

Le coach de l’équipe des Gaones a ajouté que dans le passé, cela lui est arrivé de discuter entre quatre yeux avec des joueurs. « Quand, parfois, il y a eu des difficultés avec mes résultats et mes équipes, il y a des joueurs qui ont été grands. Parce que s’ils n’étaient pas d’accord, on échangeait. Celui qui ne dit rien, c’est que c’est un sournois et que ce n’est pas un mec franc du collier », a-t-il lâché. Payet appréciera…

Images de IconSport