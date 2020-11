OM : Payet trop gros ? Une autre explication avancée…

Le préparateur physique de l’OM, José Mario Rocha, a tenu à mettre les points sur les « i » à propos de la condition physique de Payet.

Depuis le début de la saison, le milieu offensif n’est pas assez performant au sein de l’équipe marseillaise. Payet a disputé 9 matches toutes compétitions confondues. A la clé, seulement 1 but et 1 passe décisive. C’est peu pour un joueur de son calibre qui connaît parfaitement les exigences au plus haut niveau… Au cours des dernières semaines, des critiques se sont renforcées à propos de deux éléments.

D’une part, des supporters se demandent franchement pourquoi les dirigeants de l’OM lui ont fait signer un contrat jusqu’au 30 juin 2024. En effet, Dimitri Payet est âgé de 33 ans et il est peut-être déjà sur la pente descendante sur le plan sportif. D’autre part, la question qui concerne son poids est revenue sur la table. Certaines personnes jugent que le Réunionnais est simplement trop gros ce qui l’empêche de briller.

Payet fragilisé par le… coronavirus ?

Sur ce point, José Mario Rocha a assuré – via La Provence – que Payet a « le même poids aujourd’hui que la saison dernière ». Pour le préparateur physique de l’OM, « le poids ne détermine pas ses performances ». Il considère que « c’est tout un tas de facteurs qui les influencent » cette saison. Rocha estime que la pandémie de coronavirus (Payet a eu cette maladie en août dernier), avec tout ce qu’elle implique pour tout le monde, est un élément décisif.

« Nous devons accepter que le Covid ait eu des influences négatives sur lui. C’est certain. Mais avec l’évolution de la situation, il va retrouver son niveau, celui que tout le monde connaît. » A la fin du mois dernier, Dimitri Payet a débuté un programme d’entraînement individuel pour être plus en forme au niveau physique. A priori donc, les premiers résultats positifs devraient se faire sentir avant la fin de l’année en cours…

