Pelé et Platini sous le choc pour Maradona

Le monde du ballon rond a perdu son Dieu. Diego Maradona est parti, laissant d’innombrables orphelins comme Pelé et Platini.

Diego Maradona s’en est allé mercredi 25 novembre 2020 à l’âge de 60 ans, laissant un grand vide derrière lui et une immense émotion. Les hommages se succèdent, d’anonymes comme des plus grands noms du football mondial. Celui que l’on a l’habitude de lui opposer au titre de meilleur joueur de l’histoire, le Roi Pelé a rendu un bel hommage à l’Argentin.

Pelé donne rendez-vous à Maradona pour un match au paradis

« Quelle triste nouvelle. J’ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Il y a encore beaucoup à dire, mais pour l’instant, que Dieu donne de la force aux proches. Un jour, j’espère que nous pourrons jouer au ballon ensemble au paradis », a écrit le Brésilien sur Twitter.

Platini marqué à vie par El Pibe de Oro

Une autre légende, le Français Michel Platini qui avait eu la chance de l’affronter, notamment dans le championnat d’Italie, est très touché par cette disparition. « Je suis très triste. C’est notre passé qui s’en va. Je suis nostalgique d’une époque qui était belle. Sont partis Cruyff, Di Stefano, Puskas, pleins de grands joueurs qui ont marqué ma jeunesse. Et Diego a marqué ma vie, comme Cruyff », a-t-il raconté sur RTL.

« On a joué notre premier match, Argentine contre le reste du monde, en 1979 », se souvient Platini. « Il commençait à jouer avec l’équipe d’Argentine. Et puis après on s’est souvent vu, affronté. Moi, j’avais de l’admiration et puis il y avait certainement de la rivalité », a ajouté l’ancien numéro 10 des Bleus et de la Juventus Turin.

