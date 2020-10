Barça : Piqué en mode bulldozer, Bartomeu prend cher…

Le défenseur central du FC Barcelone, Gerard Piqué, a critiqué le président du club – Josep Maria Bartomeu – et les autres dirigeants.

Par le biais de la Vanguardia, Piqué a déclaré que sa « relation avec le président peut être cordiale ». Récemment, il a signé un nouveau contrat longue durée jusqu’au 30 juin 2024. Toutefois, le footballeur espagnol a ajouté que « c’est une folie que le club ait dépensé de l’argent » pour « critiquer » les footballeurs barcelonais. Rappelons que les décideurs du club catalan auraient sollicité les services d’une entreprise. Histoire d’affaiblir les leaders de l’écurie sur la scène médiatique.

Gerard Piqué n’a toujours pas compris pourquoi une personne concernée par cette histoire « travaille toujours pour le club ». Pour le footballeur âgé de 33 ans, « c’est très douloureux ». Puis Piqué a évoqué d’autres choses qui l’avaient vraiment marqué. Il s’agissait notamment du licenciement d’Ernesto Valverde en janvier dernier. Le natif de Barcelone a le sentiment que « ce n’était pas cohérent de virer l’entraîneur en plein milieu de la saison ».

Piqué est intervenu pour Messi…

A l’époque, les Blaugrana étaient « leaders » en Liga. Au final, ils avaient perdu leur couronne de champion au profit du Real Madrid. Forcément, Gerard Piqué a évoqué l’affaire Lionel Messi. En coulisses, le défenseur central a demandé à l’attaquant argentin « de tenir » pendant une période très délicate. « La Pulga » souhaitait tourner le dos au FC Barcelone. Piqué reste persuadé que « le Camp Nou doit porter son nom » étant donné que son ami le « mérite » amplement. Il souhaite donc que Messi termine sa carrière au Barça.

Autre événement qui a déplu à Gerard Piqué : la manière qui a été employée pour que les joueurs barcelonais acceptent une baisse de salaire. Sur ce point, le leader a mis l’accent sur le fait que les joueurs sont « en désaccord total » avec Bartomeu. Enfin, il se demande toujours pourquoi des éléments, qui ont marqué le club, ne sont plus au Camp Nou. Il a cité notamment Pep Guardiola, Xavi, Victor Valdés ou encore Carles Puyol. On l’a compris, l’ex-footballeur de Manchester United espère que la page Josep Maria Bartomeu sera tournée le plus vite possible…

