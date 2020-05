FIFA : Platini sort la sulfateuse, Infantino prend très cher !

L’ancien président de l’UEFA, Michel Platini, est toujours en conflit avec certains dirigeants de la FIFA dont le patron Gianni Infantino.

Au cours d’une interview relayée par L’Illustré, Platini a évoqué le fait que la FIFA lui réclame un remboursement de 2 millions d’euros. Rappelons que l’ex-footballeur français avait encaissé cette somme à l’époque. Pour Michel Platini, cela n’a vraiment aucun sens. « Expliquez-moi : pourquoi la FIFA a-t-elle attendu si longtemps pour me demander la restitution de cette somme? Tout d’abord parce qu’elle sait que ce paiement était parfaitement légitime, validé par son président, son comité exécutif, la Commission financière, le congrès annuel et les auditeurs… »

Platini a ajouté que « cette demande de remboursement est une manière pour Infantino de masquer la vérité ». Pour l’homme d’affaires, Gianni Infantino est « un grand manipulateur » qui veut « entretenir dans l’opinion publique un doute » le concernant. Michel Platini espère que « la justice civile tranchera cette question » et que cela « mettra un terme définitif à ce débat ».

Platini et la théorie du complot

Aujourd’hui encore, la légende du foot français considère avoir été « victime d’un complot ». Objectif : éviter qu’il devienne le président de la FIFA en 2016. Platini juge qu’Infantino est mêlé à cette manigance. « Il semble que Gianni Infantino ait habilement combiné, au début de l’été 2015, pour faire en sorte que je sois écarté de la course à la présidence de la FIFA. »

Michel Platini a ciblé aussi d’autre personnes plus ou moins proches d’Infantino. « Par des accords de circonstance passés en coulisses entre le procureur général de la Confédération Michael Lauber, son porte-parole Marty, le procureur en chef Olivier Thormann, le responsable du service juridique de la FIFA Marco Villiger, l’ami d’enfance d’Infantino, le procureur valaisan Rinaldo Arnold, et le tout avec l’aide de l’avocat zurichois Michele Bernasconi, du cabinet Bär & Karrer… »

Le Mondial 2022 et Infantino

Michel Platini a le sentiment que « Lauber et Infantino se croient intouchables et au-dessus des lois ». Il croit franchement que ce dernier devrait « remettre son mandat » immédiatement après être arrivé à la tête de la FIFA « en opportuniste, sans avoir de légitimité particulière ». L’ancien patron de l’UEFA est persuadé que Gianni Infantino va « tout faire pour s’accrocher à son poste ». Quid de la Coupe du monde 2022 ? Plusieurs soupçons pèsent sur ceux qui ont attribué cette compétition au Qatar.

Pour sa part, Platini croit que « c’est légitime de considérer que le vote a été truqué ». Il attend de l’instance qui régit le football mondial une réaction forte. « S’il y a eu corruption par le versement de pots-de-vin, la FIFA ne peut pas fermer les yeux. C’est évidemment très dur pour le Qatar qui a tant investi dans les stades et les infrastructures, et je vous rappelle que j’avais moi-même porté mon choix sur ce pays. Mais dans la mesure où la justice américaine semble avoir des preuves irréfutables, on ne doit pas jouer une Coupe du monde entachée d’illégalité. »

Sans surprise, Michel Platini pense qu’Infantino « n’a ni l’envergure ni l’éthique qu’un président de la FIFA doit avoir pour prendre de telles décisions ». Décidément, la sulfateuse du Français a bien marché lors de cet entretien…

Images de IconSport