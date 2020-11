Pogba explique ce qui change pour lui en équipe de France

Pas au mieux de sa forme en ce début de saison, le milieu mancunien Paul Pogba trouve en équipe de France une bouffée d’oxygène.

« Il n’est pas au mieux de sa forme bien évidemment. Je le savais avant la Finlande. Ce match devait lui servir pour retrouver des sensations. Il devait jouer une heure. Après ce qu’il s’est passé, c’est difficile de trouver du positif », avait constaté Didier Deschamps après le premier des trois matchs des Bleus, durant lequel Paul Pogba avait été très décevant. Samedi contre le Portugal (0-1), le milieu de terrain a réussi à hausser son niveau. Sans toutefois produire son meilleur football.

Pogba – « un groupe énorme »

En difficulté en ce début de saison, le champion du monde 2018 reconnaît ne pas être au mieux. Un sentiment nouveau pour lui. « C’est une période que je ne connaissais pas dans ma carrière. J’avais l’habitude de jouer et d’avoir du rythme. Là, je reprends mes sensations petit à petit, je me retrouve. Il faut faire des prestations comme ça, être constant », a-t-il confié au micro de RTL. Ce passage en équipe de France lui fait en tout cas du bien.

« C’est une fenêtre qui s’ouvre. Je parle avec Antoine Griezmann et Raphaël Varane, on se rend compte que le groupe est énorme. Et quand on est sur le terrain, on prend du plaisir. Ce n’est pas qu’en club, on n’en prend pas, mais ici, ce n’est pas pareil. On rigole. C’est vraiment une famille. Et le groupe qu’on a, titulaires ou remplaçants, c’est vraiment magique. Et c’est pour ça qu’on est heureux de venir en sélection. Le coach a une confiance énorme en nous. Et on a confiance en lui aussi », a expliqué Pogba.

