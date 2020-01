Mercato / MU : Evra donne un conseil à son ami Pogba

L’ancien latéral gauche Patrice Evra pense que le milieu de terrain Paul Pogba doit tourner le dos à Manchester United.

Par le biais de Sky Sports, le Français a rappelé qu’il était très proche du champion du monde tricolore. « Paul est comme un frère pour moi et je veux le meilleur pour lui. Je tuerai des gens qui essaieraient de profiter de lui ou d’essayer de lui faire quelque chose de mal. Paul a un très bon cœur. » Evra a ajouté que « les gens le critiquent » lorsqu’il réalise « un mauvais match » ou encore pour « ses coupes de cheveux ».

Mais pour lui, Paul Pogba « ne changera pas » étant donné qu’il « pense » et « agit » pour « lui » au quotidien. Aujourd’hui, Patrice Evra ne veut pas que « son image vienne avant son football ». A vrai dire, le consultant a « peur que d’autres personnes espèrent que ce soit le cas ». Histoire « qu’ils puissent le critiquer comme ils l’ont fait avec David Beckham ».

Pogba toujours au cœur de l’actualité

Pour Evra, ce serait préférable que le natif de Lagny-sur-Marne tourne le dos à Old Trafford. « Peut-être qu’il sera temps pour Paul de partir. Je me souviens d’un grand match, Liverpool contre Manchester United, où les gens parlaient plus de José Mourinho et Paul Pogba », a-t-il déploré. Pour l’ex-défenseur, c’était « insultant » pour « les deux plus grands clubs du monde » d’entendre « parler d’un joueur et d’un manager ».

Au final, Evra trouve que le projecteur est trop souvent tourné en direction de son ami. Rappelons que des clubs comme la Juventus Turin ou encore le Real Madrid s’intéressent à Pogba depuis un bout de temps. A ce stade, les Bianconeri semblent avoir plus envie que les Merengue de recruter éventuellement le Français cette année. En effet, le président du Real, Florentino Pérez, ne pense pas que ce soit très judicieux de débourser une somme folle (80-100 millions d’euros ?) pour recruter le chouchou de Zinedine Zidane…

Images de IconSport