Certains joueurs de la Juventus Turin espèrent que le milieu de terrain Paul Pogba (Manchester United) reviendra dans le Piémont cette année.

Selon le média Tuttosport, « l’opération Panitas » est en cours à la Juve ! Les « Panitas », ce sont les amis de Pogba au sein du vestiaire turinois. Cela concerne notamment des joueurs sud-américains comme par exemple Juan Cuadrado, Paulo Dybala ou encore Gonzalo Higuain. En coulisses, ils contactent « très souvent » Paul Pogba et arrivent même à « se voir » lorsque le calendrier leur laisse une marge de manœuvre.

Pour Tuttosport, ces « Panitas » pourraient « être la clé du prochain marché (des transferts) ». Dans le vestiaire de la Juventus, ils apprécient le fait de mettre l’ambiance au quotidien avec « des blagues » ou encore « des danses ». Objectif : passer un « bon moment » et établir « un lien de solidarité qui va bien au-delà du terrain » au fil des saisons.

La Juventus n’est pas seule pour Pogba…

Aujourd’hui, ce trio Cuadrado – Dybala – Higuain croise les doigts afin que Paul Pogba quitte Manchester United et signe à la Juve pendant le prochain mercato estival. Cas échéant, le milieu français serait intégré aussitôt à ce groupe qui a du poids chez la Vieille Dame. Lors de son passage à la Juventus (2012-2016), Pogba avait marqué les esprits par ses performances mais aussi son attitude.

Le champion du monde avait souvent le sourire et mettait… l’ambiance dans le vestiaire. A priori, Paul Pogba ne tournera pas le dos à Manchester United cet hiver. Mais il pourrait le faire l’été prochain. En plus de la Juve, le club espagnol du Real Madrid reste aussi une destination potentielle pour le natif de Lagny-sur-Marne. Problème : Florentino Pérez et Zinedine Zidane ne sont pas d’accord sur ce dossier…

Images de IconSport