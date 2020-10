PSG – Manchester United : la victoire ? Pogba est tout sauf surpris…

Le milieu de Manchester United, Paul Pogba, s’est exprimé au micro de RMC Sport après le succès de son équipe face au PSG (2-1).

Entre à la 67e minute de jeu, l’international français a déclaré que tout a été « bien préparé » avant ce duel de Ligue des Champions. Pogba, ses coéquipiers et le staff mancunien savaient qu’ils étaient « très forts offensivement ». Du coup, « il fallait bloquer ça ». Ensuite, les Red Devils sont « partis surtout en contre » et ont réussi à se procurer « des occasions ».

Paul Pogba a ajouté que « tous les joueurs étaient prêts pour ce match » PSG – Manchester United. Pour lui, « le résultat est venu comme il devait venir ». Aux yeux du natif de Lagny-sur-Marne, il ne faut pas être « trop surpris » du résultat final. Pogba considère que ce résultat est tout simplement « mérité ».

Pogba reconnaît quand même une chose

Une fois encore, Paul Pogba a mis l’accent sur le fait que les Red Devils ont bien contrecarré les plans parisiens. Pour lui, Manchester United a mis en « difficulté » l’escouade de Thomas Tuchel. Malgré cela, l’ancien joueur de la Juventus Turin a reconnu que Kylian Mbappé et consorts n’étaient pas dans un grand soir…

« C’est mieux pour nous que le PSG ne soit pas totalement en forme. On prend quand même. » Au final, Manchester United n’a pas volé sa victoire au Parc des Princes. D’ailleurs, Thomas Tuchel et Presnel Kimpembe ont mis en avant les faiblesses de l’équipe. En Ligue des Champions, on ne peut pas passer au travers…

Images de IconSport