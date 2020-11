Portugal – France : mauvaise nouvelle pour Deschamps

L’équipe de France devrait être privée de Kylian Mbappé toujours touché à la cuisse, pour le choc face au Portugal ce samedi soir.

La France défie le Portugal ce samedi en Ligue des Nations (coup d’envoi à 20h45). Le vainqueur de cette rencontre prendra un ascendant probablement définitif dans la course à la qualification pour le Final 4. Malheureusement, les Bleus risquent d’être privés d’un de leurs meilleurs atouts, Kylian Mbappé, insuffisamment remis de sa blessure à la cuisse. Convoqué malgré tout par Didier Deschamps, il est pressenti sur le banc.

Vers un forfait de Mbappé

« Il va faire la première partie de la séance d’entraînement de ce vendredi soir à part, car il a un travail spécifique. Pour lui comme pour d’autres, j’attendrai de voir ce qui se passe. Un point sera fait demain matin pour voir comment sont les uns et les autres », a confié le sélectionneur à son sujet vendredi en conférence de presse. Etait-il vraiment utile de le sélectionner, ne valait-il pas mieux le laisser au repos chez lui pendant cette trève internationale ?

De leur côté, les Portugais seront en tout cas heureux d’apprendre son forfait. « C’est évident que si Mbappé joue, tout est différent car c’est un joueur de classe mondiale. On ne peut pas le nier », a confié le défenseur José Fonte. « Mais la France a d’autres grands joueurs. On ne se concentre pas sur un joueur ou sur un autre. On se concentre sur nous et sur notre tactique. On connaît parfaitement les forces de nos adversaires. Et oui, Mbappé peut vraiment faire la différence. La France en a d’autres, c’est une grande équipe », a ajouté Fonte qui devrait être opposé à Olivier Giroud.

La composition probable des deux équipes

Portugal : Patricio – Cancelo, Dias, Semedo, Guerreiro – Carvalho, Danilo, Fernandes – Silva, Felix, Ronaldo.

France : Lloris – Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez – Pogba, Kanté, Rabiot – Griezmann, Giroud, Coman.

Images de IconSport