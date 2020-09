Portugal : Ronaldo parle de son exploit monumental

L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo a franchi la barre des 100 buts en sélection avec un doublé face à la Suède mardi soir.

En 2013, Cristiano Ronaldo avait égalé le record de buts en sélection portugaise de Pauleta (47 buts) face à la Suède, en barrage de la Coupe du monde. Hasard du calendrier, c’est face à cette même nation que le quintuple Ballon d’Or vient d’atteindre et franchir la barre des 100 buts mardi soir, avec un doublé marqué en Ligue des Nations (2-0). Avec désormais 101 unités au compteur en 165 sélections, il se rapproche un peu plus du recordman absolu de buts en sélection, l’Iranien Ali Daei (109 buts en 149 matchs entre 1993 et 2006).

Ronaldo qui laisserait une nouvelle marque à Solna

« Ce sont deux buts importants car j’ai réussi à atteindre ce record que je cherchais », a réagi Ronaldo au micro de la chaîne RTP. « Je suis très heureux, d’abord car l’équipe a gagné (…) et bien sûr le record du centième puis du 101e, avec deux énormes buts », s’est-il satisfait. Enormes, car il s’agit d’un coup franc magistral puis d’un enchaînement parfait contrôle et frappe en lucarne. Pas mal pour marquer le coup ! « Maintenant, le record (de Daei) c’est pas à pas. Ce n’est pas une obsession, car je pense que les records ça surgit de façon naturelle », a-t-il poursuivi.

En 2013, Ronaldo avait marqué un triplé à Solna, répondant magistralement au doublé de Zlatan Ibrahimovic. « J’avais laissé une marque la dernière fois que j’avais joué dans ce stade. Je savais que si je jouais aujourd’hui je laisserais encore ma marque, et c’est ce qui c’est passé », s’est-il enorgueilli. Il y a sept ans, le stade était plein de supporters. « La santé avant tout, mais c’est triste de jouer sans supporters, c’est comme aller au cirque sans clowns ou dans un jardin sans fleurs. Moi, personnellement quand je joue à l’extérieur j’aime bien être sifflé, ça me motive », a conclu l’attaquant portugais.

