PSG 0-1 Bayern : le message classe de Coman pour les Parisiens

Le Bayern Munich a remporté la finale de la Ligue des Champions (1-0) grâce à un but d’un ancien Parisien, Kingsley Coman.

Comme un symbole, et comme toujours diront les Parisiens… Comme souvent c’est vrai, le PSG s’est fait planter par un de ses anciens pensionnaires. Kingsley Coman en l’occurrence, auteur du seul but de la finale de la Ligue des Champions dimanche soir à Lisbonne. Un coup de poignard, ou plutôt un coup de tête asséné à la 59e minute de la rencontre a propulsé le Bayern Munich sur le toit de l’Europe (1-0), laissant le club français à sa tristesse et ses regrets de ne pas avoir réussi à tromper la vigilance adverse pour la première finale de son histoire dans la compétition.

Coman un peu triste pour le PSG

Son entraîneur Hans-Dieter Flick a félicité le héros français de la soirée mais n’a pas épilogué sur son cas individuel. « Nous sommes tous heureux pour lui. Nous sommes convaincus qu’il peut nous aider. Pour moi, il est important que l’équipe soit performante. Qui marque un but n’a pas d’importance », a réagi le coach du Bayern. « C’est un des plus beaux jours de ma vie au niveau du football », a commenté l’ailier français. « Un peu triste quand même pour Paris parce que j’ai grandi là-bas. Donc beaucoup de joie et un peu de tristesse. Je suis très content d’avoir aidé l’équipe mais c’est l’équipe qui a gagné cette compétition », a ajouté Kingsley Coman.

Coman avait pensé arrêter sa carrière en 2018…

Lui qui avait manqué la Coupe du monde 2018 sur blessure, regardant ses copains soulever le trophée tant convoité en Russie… Lui qui avait même pensé mettre un terme à sa carrière à la suite de ce énième pépin physique. Mais le football est ainsi fait. Deux ans plus tard, voici désormais Kingsley Coman décisif en finale de la plus prestigieuse compétition de clubs. Ainsi va la vie. Kylian Mbappé, Neymar et leurs coéquipiers devront s’en inspirer pour revenir plus fort à l’avenir…

Images de IconSport