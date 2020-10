PSG : découvrez le 11 de légende de Mbappé

L’attaquant Kylian Mbappé a composé son onze de légende du PSG à l’occasion de l’anniversaire du club. Un absent de taille est à noter.

A l’occasion du 50e anniversaire du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a été invité à établir son 11 de légende, parmi les anciens joueurs du club. Cette précision est importante car elle explique l’absence de joueurs tels que Neymar… ou lui-même. L’attaquant français a ainsi pu composer l’esprit tranquille, sans craindre de recevoir quelques remarques à son prochain passage dans le vestiaire…

Le onze de Mbappé sans Cavani

Dans les buts, le champion du monde 2018 a choisi l’emblématique Bernard Lama « pour tout ce qu’il a fait au club », derrière une défense à quatre composée de Daniel Alves « pour l’ensemble de sa carrière et le joueur qui était extraordinaire », Mario Yepes « qui a donné beaucoup d’engagement sur le terrain et était très apprécié des supporters », Thiago Silva « le meilleur défenseur de l’histoire du club » et Maxwell « la classe sur et en dehors du terrain, avec une qualité texhnique extraordinaire ».

Au milieu, Thiago Motta est « incontournable dans le schéma de jeu du PSG et dans le nouveau projet ». Devant lui, Mbappé place un trio très offensif, avec Mustapha Dahleb « comme milieu gauche parce qu’il a marqué l’histoire du club », Youri Djorkaeff à droite parce qu’il a « fait des choses extraordinaires ici et c’est un ami », et Ronaldinho dans l’axe parce qu’il « a laissé sur son passage un héritage extraordinaire même s’il n’est resté que deux années. »

En attaque, un duo de feu composé de Zlatan Ibrahimovic « le joueur qui a fait passer le club dans une nouvelle dimension, il a transformé le club » et Pedro Miguel Pauleta, « un joueur qui a caractérisé le PSG, il avait toutes les valeurs et la personnalité requises pour faire de lui un bon parisien ». Vous aurez donc noté l’absence de son ancien coéquipier Edinson Cavani pourtant meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Le 11 de légende du PSG selon Mbappé :

Bernard Lama – Daniel Alves, Mario Yepes, Thiago Silva, Maxwell – Thiago Motta – Youri Djorkaeff, Ronaldinho, Mustapha Dahleb – Zlatan Ibrahimovic, Pedro Miguel Pauleta

Le 𝕠𝕟𝕫𝕖 𝕕𝕖 𝕝𝕖́𝕘𝕖𝕟𝕕𝕖 spécial @PSG_inside de @KMbappe à l'occasion des 5️⃣0️⃣ ans du club ❤️💙 pic.twitter.com/DosMItRSJr — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 25, 2020

Images de IconSport