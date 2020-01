PSG : Al-Khelaifi sort de son silence pour commenter une grande nouvelle

Très discret cette saison, le président du PSG Nasser Al-Khelaifi a commenté les résultats économiques du club.

Selon le cabinet Deloitte, le Paris Saint-Germain a généré 635,9 millions d’euros de revenus lors de l’exercice 2018-2019 ce qui le place au cinquième rang européen (le FC Barcelone arrive en tête avec 840,8 M€). Une hausse spectaculaire pour les champions de France, un an après avoir franchi les 500 M€ pour la première fois. Interrogé sur le développement du club, Nasser Al-Khelaifi s’est montré très satisfait et semble avoir écarté la menace du fair-play financier de l’UEFA.

Le PSG n’a pas besoin d’une ligue européenne fermée pour grandir

« Nous avons su faire du Paris Saint-Germain une marque mondiale extrêmement attractive, avant-gardiste et à l’écoute de ses fans. C’est ce qui nous a permis de signer les plus importants contrats de sponsoring de l’histoire du club avec Nike et Accor et un total de 14 nouveaux partenaires en 2019 », a-t-il réagi au micro de RMC Sport. « Notre objectif est de garder une croissance soutenue. Nous nous devons d’être innovants », a-t-il ambitionné.

« Nous sommes très à l’écoute des tendances pour bien comprendre les besoins des consommateurs et les technologies qui y répondent ». La création d’une ligue européenne fermée serait-elle de nature à permettre au Paris SG de franchir un nouveau cap ? « Le PSG a déjà pérennisé une grande partie de ses revenus et nous n’avons pas besoin d’une ligue fermée pour poursuivre notre travail. Nous avons encore beaucoup de possibilités pour les augmenter et renforcer le rayonnement du club dans le monde », s’est positionné Nasser Al-Khelaifi.

Images de IconSport