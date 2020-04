PSG : Al-Khelaifi pointé du doigt

Le président du PSG Nasser Al-Khelaifi était-il vraiment le mieux placé pour négocier le versement des droits TV avec Canal+ ?

Mardi, le premier ministre Edouard Philippe a annoncé devant l’Assemblée nationale que la saison de Ligue 1 et Ligue 2 ne reprendra pas. A la suite de quoi les diffuseurs Canal+ et beIN Sports ont prévenu qu’ils ne paieront pas les droits TV des matchs annulés, ce qui correspond à une somme d’environ 250 millions d’euros que les clubs devaient ensuite se répartir. Un manque à gagner important qui va peser sur les finances de certains. Un homme se retrouve dans une situation particulièrement instable.

Il s’agit de Nasser Al-Khelaifi, à la fois président du Paris Saint-Germain et de beIN Media Group ! Le dirigeant qatari avait été choisi parmi les quatre présidents de club (avec Jacques-Henri Eyraud, Olivier Sadran et Jean-Pierre Rivère) pour aller négocier le versement des droits TV. Il a donc négocié avec lui-même… Une situation dénoncée par l’ancien président de l’OM Christophe Bouchet.

Al-Khelaifi a négocié avec lui-même

« Je ne parle pas du spectacle de Nasser al-Khelaïfi qui va discuter avec Canal +. Avec le Qatar, on est déjà aux limites de l’anomalie permanente. C’est un des producteurs des droits du foot qui a négocié. Je ne comprends pas pourquoi il s’est prêté à cela. Cette situation n’était pas sérieuse. En fait, Nasser a négocié avec lui-même », s’est-il offusqué. « Je ne le connais pas et c’est peut-être le plus honnête homme du monde, mais il ne peut pas se mettre là-dedans. »

Christophe Bouchet considère que les personnes les plus habilitées à négocier les droits TV étaient tout simplement les dirigeants de la LFP. Il s’étonne de voir qu’ils ont été dépossédés de leurs prérogatives et remplacés par quatre présidents de clubs, dont un présente un conflit d’intérêt évident. « Si on considère que ni le directeur général (Didier Quillot) ni la présidente de la Ligue (Nathalie Boy de la Tour) n’ont la compétence pour aller discuter avec les diffuseurs, il y a un problème », a conclu l’ancien président de l’OM dans les colonnes de L’Equipe.

Images de IconSport