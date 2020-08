PSG – Atalanta : Gasperini avoue pour Mbappé

L’entraîneur de l’Atalanta Bergame, Gian Piero Gasperini ne serait pas mécontent que l’attaquant du PSG Kylian Mbappé doive déclarer forfait mercredi soir.

J-1 avant le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Atalanta Bergame en quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre capitale, Thomas Tuchel sera privé d’Angel Di Maria suspendu, Marco Verratti blessé et peut-être également (et surtout) de Kylian Mbappé, touché lors de la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne et dont la participation demeure incertaine. Alors que l’entraîneur allemand maintient le suspense, son homologue italien ne dirait pas non à son forfait.

Gasperini espère le forfait de Mbappé

« Quand j’ai su qu’il s’était blessé à la cheville, j’ai tout de suite dit que j’étais désolé qu’il se soit blessé, et c’est vrai. Mais j’espère qu’il ne sera pas sur le terrain (rires) ! Je ne vais pas faire l’hypocrite. Je suis navré, parce que quand un joueur se fait mal, c’est quelque chose qui me désole. Mais pour nous, c’est évident que ce serait mieux sans lui », a admis Gian Piero Gasperini dans les colonnes de L’Equipe. Le coach de l’Atalanta s’est aussi exprimé sur le parcours historique de son équipe.

L’Atalanta croit à la qualification

« Au départ, la C1 a été très difficile, c’était un impact énorme. Notre club n’avait encore jamais disputé la compétition, et nous avons eu d’immenses difficultés. Puis, l’équipe a su s’adapter à une compétition qui est beaucoup plus difficile que la Serie A, beaucoup plus compétitive. Et nous avons réussi à avoir de très bons résultats. Nous voilà donc à ce match contre le PSG. C’est un rendez-vous historique pour nous, c’est une grande fierté pour une petite ville comme Bergame, de participer à un événement comme celui-là. Mais, d’un autre côté, les moments difficiles que nous avons connus au début de la compétition nous donnent l’espoir de réussir à nous qualifier », a expliqué Gasperini.

Images de IconSport